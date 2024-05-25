مسيرة إسرائيلية تستهدف أطراف مدينة القصير بريف حمص وسط سوريا..

استهدفت اليوم السبت، طائرة مسيرة إسرائيلية، سيارتين أثناء مرورهما على طريق فرعية بريف حمص الجنوبي وسط سوريا.

و أطلقت “طائرة مسيرة إسرائيلية، صاروخين من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه السيارتين على طريق بلدة الضبعة على أطراف مدينة القصير بريف حمص الجنوبي”.

واندلعت النيران في السيارتين، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الاستهداف، موضحا أنه لا معلومات دقيقة حتى الآن، حول الإصابات البشرية المحتملة للعدوان الإسرائيلي.

ويوم الاثنين الماضي، تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف أحد المواقع في محيط مدينة حمص وسط البلاد.

سبوتنيك