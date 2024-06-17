الرئيس الأسد يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء دول عربية وإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
تبادل السيد الرئيس بشار الأسد التهاني مع عدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وفي اتصالات هاتفية تبادل الرئيس الأسد التهنئة مع كل من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، حيث أكدوا على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك.
كما تلقى الرئيس الأسد عدداً من برقيات التهنئة بهذه المناسبة من ملوك ورؤساء دول عربية وإسلامية، تمنوا فيها لسيادته دوام الصحة والتوفيق، وللشعب السوري المزيد من الاستقرار والازدهار.
وتلقى سيادته برقيات من سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، ورئيس جمهورية بنغلادش الشعبية محمد شهاب الدين، ورئيس جمهورية غويانا التعاونية محمد عرفان علي.
كما تلقى سيادته برقيات من رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، ورئيسة وزراء جمهورية بنغلادش الشعبية السيدة شيخة حسينة، ونائب رئيس جمهورية غويانا التعاونية باهارات جاغيدو، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
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