استـشهاد شخص في انفـجار عبوة بسيارته في المزة بدمشق

أكد مصدر في قيادة شرطة دمشق أن شخصًا استشهد جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته بحي الحوش في منطقة المزة.

وفي 19 مايو الجاري، أعلنت وزارة الداخلية السورية استشهاد شرطي وإصابة ضابط من شرطة حمص أثناء أداء مهامهم المتعلقة بالحفاظ على الأمن شمال المدينة.

وأفادت الوزارة في بيان أن دورية من قسم شرطة حمص الخارجي كانت متمركزة عند مفرق قرية تير معلة لتنفيذ مهام أمنية عندما انفجرت عبوة ناسفة، مما أدى إلى استشهاد الشرطي عبد العزيز الناصر وإصابة ضابط برتبة نقيب. ولا تزال التحقيقات جارية بشأن الحادث.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استشهد 13 عنصرًا من الجيش السوري والقوات الرديفة في 3 مايو في منطقة رسم الكوم التابعة للسخنة في البادية الشرقية لحمص، في هجوم شنته خلايا تنظيم “داعش”.

وتأتي هذه الهجمات الإرهابية في وقت يواصل فيه كيان الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على سورية. ففي 20 مايو، استشهد 4 أشخاص في عدوان إسرائيلي جنوب حمص، حيث استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية شاحنة بصاروخ عند أطراف مدينة القصير.



الميادين