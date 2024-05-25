 قانون الأمل الأمريكي لقتل أمل السوريين

أقرّت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي “قانون الأمل لسوريا”، وهو ملحق خاص بسوريا ضمن ميزانية وزارة الدفاع لعام 2025، مما يمهد الطريق لإقراره في تصويت كامل مجلس النواب لاحقًا.

أعلنت ثلاث منظمات أمريكية سورية، عن طرح مجموعة ملحقات خاصة بسوريا ضمن مشروع ميزانية الدفاع الوطنية السنوية في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، بهدف مناقشتها علنياً.

وتشمل هذه الملحقات التي أشارت إليها المنظمات الثلاث البنود التالية:

حماية قاعدة “التنف” الأمريكية شرقي حمص من هجمات محتملة.

إعداد وتقديم استراتيجية لمواجهة الدعم والتعاون بين الجيش السوري والقوات المدعومة من إيران في سوريا.

إعداد وتقديم استراتيجية حول الدعم الروسي لسوريا.

تعيين مبعوث أمريكي خاص لمواجهة القوات المدعومة من إيران.

منع الاعتراف أو التطبيع مع دمشق.

تعديل قانون قيصر ليشمل مسؤولين سياسيين كبار في الحكومة السورية، وأعضاء “مجلس الشعب”، وشخصيات قيادية مسؤولة عن السياسة الخارجية في “حزب البعث”، وأعضاء لجان القيادة واللجنة المركزية ولجنة التحقيق في الحزب، أو أعضاء قياديين في فروع الحزب، مع تمديد صلاحية القانون حتى عام 2034.

وكالات