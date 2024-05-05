الأرصاد تحذر: رياح قوية وأمواج عالية قد تتجاوز 3 أمتار

نبهت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال هبوب رياح معتدلة إلى شديدة، حيث يمكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 85 كم/ساعة، خصوصاً في المناطق الساحلية والشمالية والجنوبية.

أما البحر، فمن المتوقع أن يكون متوسط الاضطراب إلى شديد، مع ارتفاع أمواج قد يتراوح بين 2.5 و3 أمتار.

وأشارت التوقعات إلى أن السماء ستكون متقلبة، ما بين صافية وغائمة جزئياً، مع فرصة لحدوث زخات من المطر في المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة، وقد تشهد بعض أجزاء الجنوب أمطاراً غزيرة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تشكل السيول في المناطق المنخفضة والوديان.

وفي المنطقة الشرقية والبادية، يمكن أن تتسبب الأجواء السديمية في انتشار الغبار، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الرياح القوية.

أما عن درجات الحرارة، فمن المرجح أن تكون أقل من المعدلات الطبيعية بمقدار يتراوح بين درجة واحدة إلى ثلاث درجات مئوية خلال هذه الفترة من العام.