سوريا والعراق توقعان اتفاقية للتعاون الأمني المشترك

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الأحد، عن توقيع مذكرة للتعاون الأمني المشترك مع الجانب السوري تضمنت خمسة محاور، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

حيث أكد وزير الداخلية محمد خالد الرحمون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، أنه سيتم عقد اجتماع شامل للتعاون الامني الاقليمي في بغداد يوم الـ22 من تموز المقبل

وأضاف “الرحمون” خلال المؤتمر، أنه “تم بحث التعاون في كافة المجالات وخاصة الأمني، حيث عانينا من الإرهاب في بلدينا، وهناك ظاهرة إجرامية تتولاها عصابات التجارة بالمخدرات والأشخاص، لذلك وقعنا مذكرة تعاون أمني مشترك”.

وأكد “الرحمون” أن “التعاون الأمني مع العراق سابقاً في مجال مكافحة المخدرات أثمر عن بتفكيك بعض الشبكات وضبط كميات من المواد المخدرة”، مشيراً إلى أنه “سيتم عقد اجتماع بتاريخ 22 تموز في العاصمة بغداد لتعاون إقليمي أوسع”.

ولفت إلى أن “العراق حقق انجازات كبيرة في القضاء على عصابات “داعش” الإجرامية”، مبيناً “مازالت هناك بؤر لـ”داعش” في سوريا تنفذ هجمات بين فترة وأخرى”، لافتاً الى “اننا مصممين بالقضاء على الإرهاب بشكل كامل”.

إلى ذلك، قال الوزير “الشمري”، “اجتمعنا مع وزير الداخلية السوري، وناقشنا جميع المواد الموجودة في جدول الإعمال، حيث تم توقيع مذكرة للتعاون الأمني المشترك بين البلدين”.

وأوضح “الشمري”، أن “الاتفاقية تضمنت عدداً من المواد الخاصة بالتعاون في مكافحة المخدرات وضبط الحدود الدولية وتسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال”، مؤكداً أن “جميع هذه القضايا ستدخل حيز التنفيذ”.

وأشار إلى أن “هناك تعاوناً استخبارياً جيداً بين العراق وسوريا، ولدينا عمل مشترك في تبادل المعلومات”، مبيناً أن “العمل الاستخباري والأمني مع الأجهزة الأمنية السورية متاحة بشكل كبير”.

يذكر أن سوريا والعراق تربطهما علاقات مميزة وتاريخ مشترك، كما أنهما يعانيان جراء الإرهاب الذي تمارسه خلايا تنظيم “داعش” المتوارية في جيوب صحراوية ضمن البلدين.