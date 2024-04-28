ارتفاع أسعار زيت الزيتون

تسجَّل أسعار زيت الزيتون في سوريا ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر الكيلو إلى أكثر من 100 ألف ليرة.

وأوضحت عبير جوهر، مديرة مكتب زيت الزيتون في وزارة الزراعة، أن هذه الأسعار تعتبر مرهقة للمواطن بسبب انخفاض دخله، إذ قد يصل سعر الزيت لـ200 ألف للنوع الإكسترا، مما يجعل الشخص يقتصر على شرائه لفترات قصيرة.

وأضافت جوهر، في حديثها ، أن استهلاك الفرد لزيت الزيتون كان يبلغ حوالي 5-6 كيلو سنويًا قبل الحرب، في حين انخفض الآن بشكل ملحوظ إلى 2-3 كيلو سنويًا.

وأشارت إلى أهمية توافر المنتج المطابق للمواصفات العالمية للدخول إلى الأسواق العالمية. يُذكر أن سعر تنكة زيت الزيتون، سعة 16 كيلو، تجاوز مليون ونصف ليرة في سوريا.

أثر برس

