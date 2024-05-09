تعلن إسقاط صواريخ إسرائيلية استهدفت ريف دمشق

أكد مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت، في ساعات الصباح الباكر، لعدوان صاروخي إسرائيلي استهدف مبنى في ريف دمشق.

وأفاد المصدر أن “العدوان الجوي الإسرائيلي جاء من جهة الجولان السوري المحتل واستهدف مبنى في ريف دمشق”.

وأوضح المصدر أن “الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها”، مشيرًا إلى أن العدوان تسبب في خسائر مادية.

قبل أيام قليلة، تعرضت منطقة بالقرب من العاصمة دمشق لهجوم جوي إسرائيلي أدى إلى إصابة 8 عسكريين سوريين.

وأكدت الوكالة أن إسرائيل “شنت عدواناً جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة موقعًا في محيط دمشق”.