سعر كيلو الغاز في لبنان بـ 1$ وفي سوريا 30 ألف.. كيف يصل الغاز المهرّب إلى حمص وريف دمشق؟

صرح عدد كبير من سكان دمشق وريفها بأن الوعود بتقليص فترة انتظار استلام أسطوانة الغاز لم تتحقق، إذ لا تزال المدة تزيد عن 90 يومًا، أي أن الأسر تحصل على أربع أسطوانات سنويًا فقط، وهي كمية غير كافية.

وأفادوا بأن أسطوانة الغاز الواحدة تكفي العائلة لمدة تتراوح بين شهر وشهر ونصف، مما يضطرهم لشراء الغاز من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

الجملة الشائعة “كيف يتوفر الغاز في السوق السوداء بينما يتأخر تسليمه عبر البطاقة الذكية؟” تُعبر عن استياء الأهالي من انعدام الشفافية في توزيع الغاز.

ويُسأل عن مصدر هذه الأسطوانات وكيف تُباع بشكل غير قانوني، في حين يُترك المواطنون ينتظرون لشهور لاستلام حصتهم.

“غالي ولكن لا غنى عنه”، بهذه الكلمات بدأ العم أبو نعيم حديثه حول شراء الغاز من السوق السوداء، موضحاً أنه يحتاج إلى أكثر من أسطوانة واحدة شهرياً لعائلته الكبيرة، مما يجعله يلجأ إلى شراء الغاز من بائعي السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وشاركت السيدة أم كريم رأيها قائلةً: “بالرغم من غلاء الأسعار، فإن توفر الغاز في السوق السوداء يظل أفضل من انقطاعه”.

مصادر السوق السوداء:

كشف أحد بائعي الغاز غير الرسميين، الذي يستخدم دراجة نارية لبيع الغاز في دمشق، عن مصدر حصوله على أسطوانات الغاز، قائلاً: “أذهب إلى حمص لشراء الغاز بكميات كبيرة، وأحصل عليه من موزعين يشترونه من لبنان عبر معابر غير شرعية.

أشتري الغاز بأسعار منخفضة في حمص ثم أبيعها بأسعار أعلى في دمشق وريفها”.

وحول هذه القضية، صرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نائل سمندر بأنهم يقومون بضبط حالات تهريب الغاز بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن بعض المطاعم والتجار يشاركون في هذه الأنشطة غير القانونية.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق ماهر بيضة أنه في حال تلقي شكاوى بشأن السوق السوداء، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة على الفور.

مصادر لبنانية أوضحت أن الغاز يُهرب من لبنان إلى سوريا عبر معابر غير شرعية في حمص أو جرود القلمون، حيث يُباع الغاز بأسعار أقل في لبنان، ما يجذب التجار لاستيراده بشكل غير قانوني وبيعه بأسعار مرتفعة في سوريا.

في ختام التقرير، ذُكر أن سعر كيلو الغاز في ريف دمشق يتراوح بين 22 و25 ألف ليرة، وفي دمشق يصل سعره إلى 30 ألفًا. وأكد مدير عمليات الغاز أحمد حسون أن الجهود مستمرة لتقليص فترة انتظار استلام أسطوانة الغاز من خلال العمل على تحسين عملية التوزيع.

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