الأسد مستقبلاً رئيس هيئة الحشد الشعبي: جيشا سوريا والعراق أساس تحقيق الانتصارات

06-05-2024

الأسد مستقبلاً رئيس هيئة الحشد الشعبي: جيشا سوريا والعراق أساس تحقيق الانتصارات

التقى الرئيس الأسد، برئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون بين سوريا والعراق في مجال مكافحة الإرهاب.

تم التركيز على التنسيق المشترك لضبط الحدود ومنع التنظيمات المتطرفة من التسلل واستهداف أمن البلدين.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس الأسد أن الإرهاب، الذي يستخدم العنف والقتل، ليس له حدود ويهدد الجميع، مشيرًا إلى أن من يدعمون الإرهاب في سوريا والعراق هم نفس الأطراف التي تدعمه في أماكن أخرى حول العالم، بغض النظر عن الأسماء المختلفة التي تتخذها هذه التنظيمات الإرهابية.

وأثنى الأسد على شجاعة وقوة الجيشين السوري والعراقي، اللذين لعبا دوراً محورياً في تحقيق انتصارات متتالية ضد الإرهابيين ومن يدعمهم.
 

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