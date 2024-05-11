انخفاض كبير في صادرات المنظفات... لهذه الأسباب

بين أمين سر القطاع الكيميائي ورئيس لجنة المنظفات والصابون في غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي ان صادرات المنظفات بلغت 10580 طناً خلال العام الماضي، مقابل ما بين 200 إلى 250 ألف طن سنوياً قبل الحرب على سورية.

و هذا الانخفاض الكبير في صادرات المنظفات إلى عوامل عدة منها صعوبة استيراد المواد الأولية بشكلها الحالي بسبب القرارات التمويلية، والتي زادت من كلف الإنتاج بحدود 5% من الكلفة العامة للمنتج النهائي، نتيجة شح موارد القطع الأجنبي، وارتفاع سعر حوامل الطاقة من فيول ومازوت وكهرباء عن الأسعار العالمية بنسبة 5%

وان مشكلة النقل، حيث تبلغ تكلفة نقل سيارة محملة بـ 25 طناً من الصناعات التحويلية من دمشق إلى الرياض 5 آلاف دولار، بينما دول الجوار تشحن بـ 600 دولار رغم أنه يتم شحن الكمية ذاتها وهذا ما يشكل عبئاً كبيراً جداً

تشرين