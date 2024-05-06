هلال و ساعاتي أبرز الغائبين .. الرئيس الأسد يغّير قيادات حزب البعث

أنهى حزب البعث العربي الاشتراكي، السبت، عملية “انتخابات القيادة المركزية” التي بدأت قبل ثلاثة أشهر.

تم انتخاب الرئيس بشار الأسد كأمين عام للحزب بالإجماع، ثم قام بتعيين اللجنة المركزية، في حين انتُخِب رؤساء فروع الحزب في المحافظات.

استمر المؤتمر طوال اليوم، وأفضى إلى انتخاب أعضاء القيادة المركزية.

الأعضاء الجدد هم : عزت عربي كاتبي، صفوان أبو سعدى، محمود زنبوعة، إبراهيم الحديد، فاضل نجار، أيمن الدقاق، طه خليفة، سمير خضر، فاضل وردة، ياسر شاهين، جمانة النوري، حموده الصباغ، حسين عرنوس، وعلي محمود عباس.

تم تعيين هيثم سطايحي في منصب أمين سر اللجنة المركزية للحزب، وعُيّن أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية، وهم : عبد الرزاق الجاسم، راما عزيز، عبد الأحد سفر، ثريا مسلمانية، ومازن تفاحة.

قبل ذلك، جرت انتخابات إلكترونية لاختيار أعضاء اللجنة المركزية الموسعة للحزب، والتي تضم ممثلي الفروع الحزبية.

وقد بلغ عددهم 125 عضواً، بينهم 45 عضواً اقترحهم الرئيس بشار الأسد.

في خطابه خلال الاجتماع، أشار الأسد إلى أن هذه الانتخابات ليست الأولى، لكنها ستكون “نقطة تحول حقيقية في تاريخ الحزب”.

جدير بالذكر أن هلال هلال، الأمين العام المساعد السابق، وعمار ساعاتي، ومهدي دخل الله كانوا من أبرز الغائبين عن التشكيلة الجديدة.



وكالات