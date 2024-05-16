باركود خاص لكل ورقة امتحانية.. معاون وزير التربية: البدء بتوزيع البطاقات الامتحانية

أكد معاون وزير التربية الدكتور رامي الضلي أنه تم البدء بتوزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الشهادتين في المحافظات، مبيناً أن التوزيع يتم بحسب كل اختصاص وبحسب نوع التقديم سواء أكان الطلاب أحراراً أم نظاميين.

وفيما يتعلق بتجهيز المراكز الامتحانية بكاميرات المراقبة كما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أشار إلى أنه منذ سنتين حتى الأن هناك مراكز امتحانية معينة مجهزة بكاميرات المراقبة بمختلف المحافظات السورية وليست جميع المراكز.

كما ذكرت مصادر بوزارة التربية أن سيتم هذا العام اعتماد “الباركود” خلال امتحانات الشهادة الثانوية لضبط العملية الامتحانية، حيث سيكون لكل طالب وفي كل مادة باركود خاص به يلصق على ورقة الإجابة التي لا يمكن استبدالها.

وهنا أوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن الهدف من وضع باركود على الأوراق الامتحانية لطلاب الشهادة الثانوية هو عدم العبث بالأوراق الامتحانية وللتأكد من حضور الطالب للامتحانات وإنهاء مشاكل حضور الطلاب وغيابهم، وبالتالي يساعد في عملية التصحيح وفي إعلان النتائج وبالتالي الحفاظ على مصلحة الطلاب، وهي حصراً لطلاب الثالث الثانوي هذا العام.

المعلمون الوكلاء:

في سياق آخر، طالب المعلمون الوكلاء في محافظات عدة وخاصة محافظة ريف دمشق بصرف تعويضات طبيعة العمل بنسبة 40 % من الراتب الشهري، أسوة بمحافظتي حماة والقنيطرة.

وهنا كشف معاون وزير التربية أن قرار صرف تعويضات طبيعة العمل للوكلاء عام ويشمل جميع المحافظات، والقانون يسري على الجميع وليس على محافظات معينة، وهناك محافظات بدأت بصرف هذه التعويضات.

وتابع: المحافظات الأخرى استفسرت عن الموضوع وردت الوزارة على استفسارهم حول هذا الأمر، مبيناً أن تثبيت الوكلاء يتم وفق المرسوم 38 لعام 1966.

الجدير ذكره أن امتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي تبدأ في 26 أيار الجاري، وامتحانات الصف التاسع تبدأ في 27 أيار الجاري.



اثر برس