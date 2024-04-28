أشبال سوريا بكرة المضرب يتوّج بلقب بطولة غرب آسيا

توّج منتخب سوريا للأشبال بكرة المضرب بلقب بطولة غرب آسيا المقامة في العاصمة الأردنية عمان، بعد فوزه على نظيره السعودي، السبت، بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

وبلغ المنتخب السوري المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب العراق بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي.

وتصدّر منتخب سوريا للأشبال مجموعته في الدور الأول بثلاثة انتصارات على كل من لبنان بنتيجة 3-صفر، السعودية 2-1، والبحرين 3- صفر.

ومثّل منتخبنا كل من إياد سليم وكريم سليم وفادي سموع، بإشراف المدرب رغيد الزين.