ليفربول يشارك آرسنال الصدارة واليونايتد لنهائي الكأس

احتاج اليونايتد لركلات الترجيح كي يتأهل لنهائي الكأس كي يواجه السيتي يوم 25 أيار القادم،

اليونايتد تقدم بثلاثة أهداف على كوفنتري عبر مكتوميناي وماغوير وبرونو ولكن كوفنتري صحا على غير المتوقع وأدرك التعادل بفضل سيمز وأوهير وحاجي رايت من جزاء لتذهب المباراة التي جرت في ويمبلي للتمديد ثم الترجيح.

وفي الدوري تغلب ليفربول على مضيفه فولهام بثلاثة أهداف لهدف ليصل للنقطة 74 قبل مواجهة إيفرتون يوم الأربعاء في المباراة المؤجلة.

وسجل للريدز آرنولد وغرافينبرغ وجوتا بينما سجل لفولهام كاستاني فباتت الصدارة مشتركة مع آرسنال.

وللعلم فإن رصيد السيتي 73 نقطة مع احتفاظه بمباراة مؤجلة.

وفاز أستون فيلا على بورنموث بثلاثة أهداف لهدف معززاً مركزه الرابع بست وستين نقطة.

الوطن أون لاين