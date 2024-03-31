خربين يعتلي صدارة هدافي الدوري الإماراتي
اعتلى لاعب منتخبنا الوطني وفريق “الوحدة” الإماراتي عمر خربين ترتيب هدافي دوري “أدنوك للمحترفين” الإماراتي برصيد 11 هدفاً.
وسجل “خربين” هدف التعادل لفريقه “الوحدة” أمام فريق “شباب الأهلي” بالدقيقة 91 من عُمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي ب3 أهداف لمثلها أمس الجمعة.
وحافظ “الوحدة” بهدف “خربين” على حظوظه في المشاركة الٱسيوية بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 31 نقطة خلف “شباب الأهلي” الثالث ب34 نقطة ومثلها لفريق “العين” الثاني بينما يتصدر الدوري فريق “الوصل” برصيد 42 نقطة.
وعاش “خربين” مؤخراً فورة تهديفية بعد تسجيله ل”هاتريك” رفقة منتخبنا الوطني أمام منتخب ميانمار خلال التصفيات الٱسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس ٱسيا 2027.
يذكر أن الدولي عمر خربين بدء مسيرته الكروية مع فريق “الوحدة” السوري ثم مثل فريقي “القوى الجوية” و”الميناء” العراقيين وبعدها انتقل لفريق “الظفرة” الإماراتي تلاها “الهلال” السعودي الذي حصد معه جائزة أفضل لاعب في ٱسيا لينتقل بعد ذلك لفريق “بيرامدز” المصري ثم يعود للإمارات متنقلاً بين “شباب الأهلي” و”الوحدة”.
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