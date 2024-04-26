أكثر الجرائم انتشاراً في دمشق السرقات والنشل

أفاد محمد خربوطلي، المحامي العام في دمشق، أن العدلية تستقبل يومياً ما بين 50 إلى 70 ضبطاً تتعلق بجرائم مختلفة، مثل التزوير والسرقات والمخدرات وغيرها.

وأوضح أن الجرائم الأكثر شيوعاً حالياً في دمشق هي السرقات والنشل، حيث يُسجل يومياً ما بين 15 إلى 20 ضبطاً لهذه الجرائم، باستثناء سرقات الجوالات، التي تُعالج بشكل منفصل.

وأكد خربوطلي أن جرائم القتل نادرة في دمشق، مشيراً إلى أنه قد تمر شهرين دون تسجيل جريمة قتل واحدة.

وأضاف أن كل فترة من الزمن لها طابعها الخاص من حيث نوعية الجرائم. فعلى سبيل المثال، في بداية الحرب على سورية بين عامي 2011 و2013، كانت جرائم القتل والاختطاف شائعة، ولكن بين عامي 2014 و2015، ازداد عدد الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك تداول العملة الأجنبية بشكل غير قانوني والتعامل بغير الليرة السورية.

وأشار خربوطلي إلى أنه في عام 2016 وما بعده، ظهرت موجة من جرائم التهريب، بينما نشهد حالياً ارتفاعاً في جرائم السرقات، لا سيما سرقات أجزاء السيارات الخارجية والداخلية والدراجات النارية، بالإضافة إلى نشل الجوالات.



الوطن