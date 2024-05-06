أكثر من ١٤٠٠ كغ أسماك مجمدة مجهولة المصدر تضبطها حماية المستهلك بر يف دمشق

06-05-2024

أكثر من ١٤٠٠ كغ أسماك مجمدة مجهولة المصدر تضبطها حماية المستهلك بر يف دمشق

تواظب  دوريات حماية المستهلك بريف دمشق ، جولاتها المكوكية على الفعاليات كافة ، لتضبط  في الغوطة الشرقية بائع أسماك مجمدة مجهولة المصدر في بلدة حزة بكمية ١٣٥٢ كغ سمك مقطوع الرأس و٧٠ كع سمك فيليه ضمن غرفة غير مجهزة ضمن الشروط الصحية لحفظ المواد الغذائية ، وتم مصادرة كامل الكمية المضبوطة و إحالة المخالف موجوداً الى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات  .


وتهيب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المواطنين للتعاون مع دوريات حماية المستهلك لكشف المتلاعبين بأغذية المواطنين .

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