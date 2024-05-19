 مقـتل 3 أشقاء في استهداف متزامن في حيين مختلفين

أعلنت وزارة الداخلية عن وفاة ثلاثة أشقاء وإصابة شخص رابع جراء حادث إطلاق نار في محافظة حلب.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات قيادة شرطة محافظة حلب بلاغاً حول إطلاق نار على أوتستراد الحمدانية.

وعلى الفور، توجهت دوريات الشرطة إلى الموقع، حيث عثرت على مركبة نوع “بيك آب” بجانب ملعب الحمدانية بداخلها شخصان متوفيان جراء إصابتهما بعيارات نارية في الرأس، وهما (محمد أمير .م) وشقيقه (مأمون .م).

وفي نفس الوقت، وقع حادث إطلاق نار آخر في معصرة زيتون بين قريتي عسان والذهبية بريف حلب، مما أدى إلى وفاة شقيقهما الثالث (محمد .م) وإصابة أحد عمال المعصرة (منهل .ع).

وأفادت وزارة الداخلية أنه تم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفيات القريبة، وما زالت التحقيقات جارية للقبض على الجناة.



وزارة الداخلية