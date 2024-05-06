ضبط مستودع بداخله أكثر من 35 طن من اللحوم الفاسدة في منطقة البرامكة بدمشق

06-05-2024

ضبط مستودع بداخله أكثر من 35 طن من اللحوم الفاسدة في منطقة البرامكة بدمشق

بالمتابعة والمراقبة من قبل دوريات فرع الأمن الجنائي بريف دمشق تم ضبط مركبة نوع " سوزوكي مغلقة " في مدينة جرامانا بريف دمشق وفي داخلها 350 كغ من جلد الفروج و مخلفات الفروج ( نتر فروج ) غير الصالحة للاستهلاك البشري و بالتحقيق الفوري مع المقبوض ( محمد - ب ) اعترف باقدامه على الاتجار باللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري برفقة أشخاص آخرين كما اعترف باقدامهم على تجميع اللحوم الفاسدة ضمن براد في مستودع بمدينة دمشق ( البرامكة ) 

توجهت مباشرة دوريات من فرع الأمن الجنائي بريف دمشق بإمرة رئيس الفرع إلى المستودع المذكور و تم القاء القبض على المدعو ( حمزة - ا ) مستثمر المستودع وضبط كمية تقدر بأكثر من 35 طن من اللحوم مختلفة الانواع 

تم اعلام دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإجراء اللازم أصولاً

كما حضر طبيب مندوب من مديرية الصحة وبالكشف على المستودع تبين ان اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستهلاك البشري.

ومازالت تحقيقات فرع الأمن الجنائي بريف دمشق مستمرة لإلقاء القبض على جميع المتورطين.

وزارة_الداخلية_السورية

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