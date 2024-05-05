فرع الأمن الجنائي في حمص يكشق ملابسات جريمة قتل مروعة ويلقي القبض على الفاعل 

بتاريخ 2024/4/3 أُخبر فرع الأمن الجنائي في حمص بدخول شاب في العقد الثالث من العمر إسعافاً إلى مشفى الباسل مفارقاً الحياة إثر تعرضه لطـ.لق نـ.اري بالرأس.

تم إجراء الكشف الطبي والقضائي على الجـثة والتي تبين أنها عائدة للمغدور (زين . م) ،أُرسلت عدة دوريات إلى مكان وقوع الجـ.رم ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بصديق المغدور ويدعى (كنان . أ) الذي يقيم معه بنفس المنزل ،وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قـ.تل المغدور (زين) بعد تخطيطه المسبق لذلك بواسطة مسـدس حربي عيار (9 ملم) بطـ.لقة واحدة بالرأس وإخفاء جـ.ثته ضمن غرفة في منزل المغدور مع أغراضه الشخصية لمدة يومين وإيهام أصدقائه وذويه أنه غادر خارج المحافظة للعمل وذلك بقصد سرقته ،تمت مصادرة المسدس الحربي المستخدم بالجريمة واسترجاع عشرة ليرات ذهبية ومبلغ قدره خمسة ملايين ونصف المليون ليرة سورية والأجهزة الخليوية العائدة للمغدور.

نُظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

وزارة_الداخلية_السورية