فرع الأمن الجنائي في اللاذقية يلقي القبض على سارق معدات صناعية ويسترد المسروقات.

نتيجة التحري بحادثة سرقة معدات صناعية جديدة من مستودع في حي (مارتقلا) من قبل أشخاص مجهولين في مدينة اللاذقية، تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من رصد عملية بيع جزء من المسروقات من قبل شخصين وبعد التأكد من تطابقها مع المعدات المسروقة من المستودع المذكور تم إلقاء القبض عليهما ومصادرة أربعة مثاقب كهربائية كبيرة، حيث تبين أنهما يدعيان (فارس . ص) وشقيقه (فادي) وبالتحقيق معهما اعترف الأول بإقدامه بمفرده على سرقة المستودع المذكور بعد الدلالة عليه من قبل أشخاص متوارين وقيامه بخلع الباب الخشبي للمستودع وسرقة ( 15 ) مثقب كهربائي جديد و( 7 ) مقصات جلخ جديدة بأنواع وأحجام مختلفة وجهاز لابتوب وحقيبة تحوي مجموعة من الشاسيات العائدة لأجهزة خليوية وبعض الأدوات الصناعية ونقلهم على متن عربة لأحد المتوارين ووضعهم ضمن شقة سكنية قيد الانشاء لبيعهم بالاشتراك مع شقيقه المقبوض عليه والذي اعترف أيضاً بما نسب إليه.

تم استرداد باقي المسروقات وسلمت إلى مالكها أصولاً ومازالت الأبحاث مستمرة عن باقي المتوارين وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية السورية