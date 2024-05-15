ريف دمشق: ضبط مستودع لتصنيع الأجبان والألبان يحوي كميات من الجبنة الفاسدة

في إطار جهود مكافحة الجرائم، وبالتحديد جرائم الغش في المواد الغذائية، تمكنت إحدى دوريات شرطة ناحية الكسوة في ريف دمشق من ضبط مستودع غير مرخص لتصنيع الأجبان والألبان على إحدى الطرق الفرعية في محلة العادلية (المزارع).

فيما بعد، تم استدعاء دوريات من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومن مديرية صحة ريف دمشق لتفقد المستودع.

تبيّن أن المستودع يحتوي على آلات لتصنيع الأجبان والألبان بدون احترام قواعد النظافة والسلامة العامة، حيث وُجدت قوالب الجبن الموضوعة على الأرض مع مادة الكريمة دون احترام الضوابط الصحية وفقاً لوزارة الداخلية السورية.

بعد الفحص، تم ضبط كمية كبيرة من الجبنة الفاسدة من نوع (شلل) غير صالحة للاستهلاك البشري، وتم التحفظ على أنواع مختلفة من الحليب والجبن والكريمة لفحص صلاحيتها.

تم اعتقال صاحب المستودع، وتم تشميع المكان وإتلاف المواد الفاسدة.

التحقيقات ما زالت جارية مع المتهم، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص للمحاكمة.