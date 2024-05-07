07-05-2024
القبض على شخصين مطلوبَين وأحدهما محكوم بالسجن المؤبد بحماه
نتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في محافظة حماة بملاحقة المشبوهين وأرباب السوابق وإلقاء القبض على المطلوبين الخطرين ومرتكبي الجـ.رائم، ومن خلال المتابعة والبحث تمكن مركز الأمن الجنائي في منطقة تل سلحب بريف حماة من إلقاء القبض على شخصين مطلوبَين بجرائم مختلفة وهما (وسام . ب) و (علي . ح) حيث تبين أنه يوجد بحق الأول نشرة شرطية تتضمن الحكم عليه بالسجن المؤبد بجـ.رم الاغتصاب وعدة إذاعات بحث بجـ.رائم تسهيل دعـ.ارة وحجز فتيات ، والمقبوض عليه الثاني عثر بحقه على مذكرتي توقيف وإذاعة بحث ونشرة شرطية تتضمن حبسه مدة سنة وشهر بجـ.رم السلـ.ب بالعـ.نف، وبالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا بأنهما المقصودان بالطلبات المذكورة.
تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.
وزارة الداخلية السورية
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