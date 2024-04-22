بقرار حكومي.. نهاية “واتساب” رسميا في الصين

بأوامر من الحكومة الصينية، أزالت شركة “آبل” تطبيقات “واتساب” و”ثريدز” من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال متحدث باسم شركة “آبل” في تصريح لشبكة “سي إن إن” الأميركية، الجمعة: “نحن نلتزم بالقوانين في البلدان التي نعمل فيها، حتى عندما لا نتفق معها”.

وأضاف: “أمرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية بإزالة هذه التطبيقات من متجر التطبيقات في الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. لكن هذه التطبيقات لا تزال متاحة للتنزيل في جميع متاجرنا الإلكترونية حول العالم”.

ومن الجدير بالذكر أن كلا التطبيقين المملوكين لشركة “ميتا”، “واتساب” و”ثريدز”، كانا محظورين بالفعل في الصين، ولم يكن لهما انتشار كبير في البلاد.

مع هذا القرار، قد تكون 2024 نهاية “واتساب” في الصين بشكل رسمي.

وفي تعليق حول هذا الموضوع، قال دنكان كلارك، رئيس مجلس إدارة شركة “بي دي إيه تشاينا” للاستشارات الاستثمارية ومقرها بكين، لـ”سي إن إن”، إن إزالة التطبيقات من قبل “آبل” يشير إلى “تباعد متزايد بين قطاع التكنولوجيا في الصين ونظيره في العالم الغربي” وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتأتي هذه الأحداث في وقت تواجه فيه “آبل” بعض التحديات في السوق الصينية، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 10% في الربع الأول من 2024، وذلك بسبب ميل المستهلكين نحو شراء الهواتف المصنعة محلياً، مثل “هواوي” و”أوبو”.