"غوغل" تتيح ميزة الكشف عن الأرقام المجهولة في تطبيق الهاتف

تعمل شركة "غوغل" على إضافة ميزة جديدة في تطبيق الهاتف الخاص بها، تتيح للمستخدمين الكشف عن هوية أصحاب الأرقام المجهولة، وقد رُصدت تلك الميزة حديثاً لدى بعض مستخدمي التطبيق.

وتعمل تلك الميزة بآلية بسيطة، فعند الضغط على أي رقم مجهول غير مسجل في جهات الاتصال في سجل المكالمات يظهر خيار "البحث Lookup"، وعند الضغط عليه، تجري عملية بحث عبر الإنترنت باستخدام الرقم المجهول عبر تطبيق "غوغل" ومحرك بحثها.

ولا تبدو الميزة الجديدة في تطبيق هاتف "غوغل" منافسة لتطبيقات الكشف عن هوية المتصلين بشكلها التقليدي.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الميزة ظهرت أولاً لمستخدمي التطبيق في اليابان، ومن المقرر أن تتيحها الشركة على نطاق عالمي في غضون أسابيع قليلة على نحو تدريجي.