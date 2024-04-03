واشنطن تشيد بعالمة فيزياء سورية أستاذة في جامعة هاواي

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية تقديراً للعالمة السورية، شادية حبال، الباحثة في مجالات الفيزياء والفلك، والتي تعمل كأستاذة في جامعة “هاواي”.

وجاء هذا التقدير في بيان نُشر عبر السفارة الأمريكية في دمشق يوم الجمعة. وأكد البيان على أهمية مساهمات حبال في فهمنا للقوى الجبارة التي تحكم الكون، والتي أحدثت ثورة في مجال فيزياء الفضاء.

ووصف البيان حبال بأنها رائدة حقيقية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ونموذج يُحتذى به للفتيات الطموحات اللواتي يسعين للدخول إلى مجالات العلوم والرياضيات.

وأوضح أن حبال ولدت في مدينة حمص السورية وحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة سينسيناتي بعد دراستها في جامعة دمشق.

وأشار البيان إلى أن حبال قادت العديد من الرحلات الاستكشافية لدراسة كسوف الشمس في عدة دول حول العالم، مثل الهند والصين، وأنها تحظى بتقدير كبير من منظمات مثل وكالة ناسا والمؤسسة الوطنية للعلوم، وتستمر مساهماتها البارزة في مجال فيزياء الفضاء.