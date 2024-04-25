اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بشبهة رشوة

أعلنت لجنة التحقيق الروسية اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، بتهمة تلقي رشوة وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وقالت وكالات إنفاذ القانون الروسية لوكالة “تاس” أن التحقيق يعتزم اعتقال نائب وزير الدفاع إيفانوف.

وصرّح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى تقريرًا حول اعتقال إيفانوف، كما تم إبلاغ وزير الدفاع سيرغي شويغو قبل تنفيذ عملية الاعتقال.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن تيمور إيفانوف، الذي احتُجز بناءً على تقارير سابقة، يواجه اتهامات بتلقي رشوة تزيد قيمتها عن مليون روبل.

فيما يلي نبذة عن تيمور إيفانوف:

وُلِد في 15 أغسطس 1975 في موسكو، وتخرج من جامعة موسكو الحكومية، حيث درس الرياضيات الحاسوبية والرياضيات التقليدية عام 1997.

بين عامي 1997 و1999، شغل مناصب قيادية في مؤسسات تجارية.

من عام 1999 إلى عام 2002، كان مستشارًا في إدارة بناء المنشآت النووية بوزارة الطاقة الذرية.

خلال الفترة من 2002 إلى 2006، عمل كمستشار للنائب الأول للمدير العام لشركة “Rosenergoatom”.

من 2006 إلى 2010، شغل مناصب نائب الرئيس ثم النائب الأول لرئيس شركة “CJSC Atomstroyexport”.

من 2010 إلى 2012، تولى منصب مسؤول مجموعة العمل المعنية بكفاءة استخدام الطاقة ضمن لجنة حكومية لمجمع الوقود والطاقة.

بين مارس 2013 ومايو 2016، كان المدير العام لشركة “JSC Oboronstroy”.

في مايو 2016، تم تعيينه نائبًا لوزير الدفاع، حيث كان مسؤولًا عن إدارة الممتلكات وإسكان القوات والإسكان والدعم الطبي.

هذه المعلومات حول إيفانوف تُظهر مسيرته المهنية، التي تضمنت مناصب رفيعة المستوى في العديد من المؤسسات الروسية، قبل أن يتولى منصب نائب وزير الدفاع.

حاليًا، يواجه إيفانوف اتهامات تتعلق بتلقي رشوة كبيرة، ما قد يؤدي إلى مزيد من التداعيات في الأوساط الحكومية الروسية.