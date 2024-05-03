تركيا تعلن وقف العمليات التجارية مع إسرائيل بشكل كامل

كشفت وكالة “بلومبيرغ”، الخميس، عن إيقاف تركيا جميع عمليات التصدير والاستيراد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة مكملة لقرار أنقرة مطلع الشهر الماضي فرض قيود على صادرات 54 منتجا إلى “إسرائيل”.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أتراك وصفتهم بـ”المطلعين”، قولهم إن أنقرة قررت إيقاف جميع عمليات التصدير والاستيراد إلى “إسرائيل” ومنها اعتبارا من اليوم الخميس.

وفي معرض رده على قرار أنقرة، هاجم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس رجب طيب أردوغان بشدة، معتبرا أن الأخير يتجاهل مصالح الشعب التركي، على حد زعمه.

وقال كاتس في تدوينة عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، إن “أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية”.

وأضاف أن “هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الديكتاتور، متجاهلا مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلا اتفاقات التجارة الدولية”، حسب زعمه.

وشدد كاتس على أنه أصدر توجيهات لوزارة خارجية الاحتلال من أجل “العمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى”.

وفي 9 نيسان /أبريل الماضي، فرضت تركيا قيودا على صادرات 54 منتجا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بهدف دفعها إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وربطت أنقرة على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، قرارها تقييد الصادرات التي تضمنت مواد بناء ووقودا للطائرات، بعرقلة “إسرائيل” المساعي التركية الرامية إلى تنفيذ إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا توجهت خلال الشهر الأخير بخطوات متسارعة إلى التشديد على وقوفها إلى جانب فلسطين ومقاومتها بشكل لا لبس فيه عبر اتخاذ العديد من القرارات المهمة، بما في ذلك إعلانها الأربعاء الماضي انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.



عربي 21