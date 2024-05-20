ما الذي يحدث في إيران بعد وفاة رئيس البلاد وهو في منصبه؟

أكد مسؤول إيراني لرويترز ووسائل الإعلام الإيرانية، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان توفيا في حادث تحطم طائرة مروحية في شمال شرقي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” بأن الحكومة تعقد اجتماعًا طارئًا بعد وفاة رئيسي ورفاقه، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان مراسم الوداع قريبًا.

وأشار مجلس صيانة الدستور الإيراني إلى تشكيل لجنة تضم رئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية وغيرهم للإشراف على تنظيم الانتخابات. ووفقًا للدستور، وبعد موافقة المرشد الأعلى، سيتولى النائب الأول للرئيس صلاحيات الرئيس.

وتولى محمد مخبر، المرشح الأول لخلافة رئيسي، رئاسة إيران مؤقتًا.

وباعتباره رئيساً مؤقتاً وعضواً في مجلس يتألف من ثلاثة أشخاص مع رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، سيشرف مخبر على إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 50 يومًا من وفاة الرئيس.

وفقًا للدستور الإيراني، وتحديدًا المادة 113، يعد رئيس الجمهورية أعلى مسؤول رسمي في البلد بعد المرشد الأعلى، ويتحمل مسؤولية تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية.

وتحدد المادة 131 من الدستور الإيراني أنه في حالة وفاة الرئيس أثناء توليه منصبه، يتولى النائب الأول للرئيس مهام الرئاسة، بموافقة الزعيم الأعلى الذي يمتلك السلطة النهائية في جميع شؤون الدولة.

يتولى مجلس مكون من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال مدة لا تتجاوز 50 يومًا.

انتُخب إبراهيم رئيسي في عام 2021، وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية التالية في عام 2025 وفقاً للجدول الزمني العادي، إلا أنه من المتوقع الآن أن تُعقد في أوائل يوليو.



سكاي نيوز عربية