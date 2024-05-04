دان ستوينسكو: الوضع في الشرق الأوسط أسوأ من العام الماضي

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، “دان ستوينسكو”، أشار إلى أن مؤتمر “بروكسل” هذه السنة يأتي في ظل ظروف دولية مختلفة، حيث أن الوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءًا مقارنة بالعام الماضي.

و خلال مشاركته في المؤتمر، أوضح “ستوينسكو” أن المنطقة تشهد ارتفاعًا في معدلات العنف والهجمات، ويبدو أن المجتمع الدولي يركز اهتمامه على قضايا أخرى، مما يزيد من معاناة الناس.

وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أنهم يشاركون في المؤتمر للحفاظ على تركيز المجتمع الدولي على الأزمة السورية، والسعي لتقديم الدعم للشعب السوري.

وأكد أن الحل السياسي هو الطريق الأمثل لإنهاء الصراع، وهذا هو السبب وراء دعوة المبعوث الأممي إلى سوريا، “غير بيدرسون”، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني من مختلف أنحاء سوريا.

وأضاف “ستوينسكو” أن المؤتمر يتيح فرصة للمجتمع المدني لطرح حلولهم وأفكارهم، وهو يأمل أن تصغي السلطات في سوريا إلى تلك الأصوات.

وأكد على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم التعافي المبكر وبناء القدرة على الصمود في سوريا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي استثمر أكثر من 33 مليار دولار في السنوات الأخيرة لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم برامج التعافي المبكر.

ولكنه أبدى قلقه من أن هذه المساعدات ليست كافية، داعيًا إلى إيجاد حلول جديدة لدعم السوريين في مجال الزراعة وتوفير فرص العمل لتعزيز الاستدامة والمرونة.

في الختام، لفت “ستوينسكو” إلى أن أعمال “مؤتمر بروكسل” بنسخته الثامنة بدأت بيوم الحوار السوري، الذي جمع ممثلين عن المجتمع المدني من مناطق سوريا المختلفة.

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