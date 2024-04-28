التسليف الشعبي يرفع معدلات الفوائد على الودائع والقروض

رفع مصرف التسليف الشعبي معدلات الفوائد السنوية على الودائع بمختلف آجالها والقروض الإنتاجية بمختلف أنواعها وكذلك قروض الدخل المحدود، على أن يبدأ تطبيق معدلات الفوائد الجديدة في بداية أيار القادم.

وأصبحت معدلات الفوائد على قروض الدخل المحدود 11.75 بالمئة لفترة السداد قصيرة الأجل و12.25 لمتوسطة الأجل و13 بالمئة لطويلة الأجل، أما القروض الصناعية والحرفية فأصبحت 13 بالمئة للسداد قصير الأجل و13.5 لمتوسط الأجل و14 بالمئة لطويل الأجل، وفقاً “لسانا”.

واصبحت الفوائد الجديدة للقرض المهني قصير الأجل 13 بالمئة ولمتوسط الأجل 13.5 بالمئة ولطويل الأجل 14 بالمئة، وللقرض التجاري قصير الأجل 13.5 بالمئة ولمتوسط الأجل 14 بالمئة ولطويل الأجل 14.5 بالمئة، وقروض الدخل المحدود للموظفين العاملين لدى المصرف 10.25 بالمئة لقصيرة الأجل و10.75 بالمئة لمتوسطة الأجل و11.5 بالمئة لطويلة الأجل.

وتم تحديد معدلات الفوائد السنوية التي يدفعها المصرف للودائع التي تصل آجالها لمدة شهر بـ 11 بالمئة، ولمدة 3 أشهر بـ 11.25 بالمئة، ولمدة 6 أشهر 11.5 بالمئة، ولمدة 9 أشهر 12 بالمئة، ولمدة 12 شهراً 12.5 بالمئة، ولمدة 24 شهراً 13 بالمئة.

وبالنسبة للودائع لأجل ذات الفائدة المدفوعة مسبقاً فتم تحديد الفائدة بـ 11.75 بالمئة لأجل سنة، أما معدلات الفوائد لودائع التوفير حتى مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية فأصبحت 11.5 بالمئة، وما يزيد على مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية صفر بالمئة، أما شهادات الاستثمار فأصبحت 11 بالمئة.

يذكر أن معدل الفائدة على قروض ذوي الدخل المحدود كانت محددة سابقاً بـ 11.5 بالمئة لمدة سداد 7 سنوات.