الصين: نرغب في التعاون مع الأمم المتحدة لإعادة الإعمار في سورية

التقى السفير الصيني في دمشق، شي هونغوي، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى.

وخلال اللقاء، عبّر السفير الصيني عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في تحسين الوضع الإنساني في سوريا، وتسريع عودة اللاجئين السوريين وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

وأوضح السفير شي هونغوي، في منشور له على منصة “X”، أن الصين مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة لتحسين ظروف معيشة الشعب السوري والمساهمة في إعادة إعمار البلاد.