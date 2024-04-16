الذكاء الاصطناعي يغزو قطاع وكالات الأنباء في دول الخليج

يشهد قطاع وكالات الأنباء في الخليج خطوة مهمة نحو الابتكار والتحديث.

في السياق، يقود مركز "كونا" لتطوير القدرات الإعلامية، برنامجا تدريبيا يركز على استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى الشبكات الاجتماعية.

وبحسب ما ذكر المركز، "يهدف هذا البرنامج الذي يمتد حتى 18 أبريل إلى توفير فرص تعليمية قيمة لمنتسبي وكالات الأنباء الكويتية (كونا)، ووكالة الأنباء القطرية (قنا)، ووكالة الأنباء السعودية (واس)، إضافة إلى مشاركين من القطاعين العام والخاص في الكويت".

ووفق المركز، "تأتي هذه المبادرة لتطوير القدرات الشخصية والمهنية لمنتسبي وكالات الأنباء في المنطقة، مما يعكس التحول الكبير نحو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تشكل نقلة نوعية في صناعة الإعلام وإنتاج المحتوى".

وأضاف: كما أنها ستساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات وكفاءات وكالات الأنباء في الخليج، وتمكينها من الاستفادة القصوى من الابتكارات التكنولوجية الحديثة في إنتاج محتوى إعلامي متميز وملائم للعصر الرقمي الحالي، وتشمل مواضيع البرنامج إنشاء وتحسين الموضوعات والصور والفيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى كيفية دمج عناصر الذكاء الصناعي في الإنتاج الإعلامي والتسويقي.

وبحسب المركز، يقدم البرنامج بواسطة أحمد الشيخ، عضو مجلس الإعلام الجديد بنقابة الصحفيين البريطانية، ويتناول دور خوارزميات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحسين الشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالأدوات والتقنيات الأساسية المستخدمة في هذا المجال، كما يتضمن البرنامج تطبيقا عليا للتخطيط للشبكات الاجتماعية كذلك الإنتاج للشبكات الاجتماعية باستخدام الذكاء الصناعي والوصول إلى الجمهور في عصر الذكاء الاصطناعي.