غوغل تضيف ميزة البحث عن المتصلين على أندرويد

يتجاهل الكثيرون مخاطر المكالمات الهاتفية من أرقام غير معروفة، ومع ذلك، فإن مجرد كون الرقم غير معروف لا يعني أن المكالمة غير مشروعة ومن المحتمل أن تكون مهمة. والآن، ستساعدك الميزة القادمة إلى هواتف أندرويد على تعقب المصدر وراء أي رقم هاتف غير معروف.

تحديد المتصلين غير المعروفين

أضافت غوغل ميزة مفيدة تشبه Truecaller لمساعدة المستخدمين على تحديد المتصلين غير المعروفين، وتسهم في تبسيط الطريقة التي نتعامل بها مع أرقام الهواتف غير المألوفة.

ومع ذلك، لن يتمكن أحد من الوصول إلى الميزة الجديدة في الوقت الحالي، إلا إذا كان يستخدم الإصدار التجريبي من تطبيق Google Phone .



ورغم أنها ميزة بسيطة جدًّا، لكنها مفيدة للغاية لدرجة أن الكثير من المستخدمين يتساءلون لماذا لم تكن جزءًا من ميزات هواتفهم منذ عقد من الزمن.

وبذلك، سيتمكن المستخدمون من البحث بسهولة عن معلومات حول المكالمات الواردة مباشرة من قائمة المكالمات الأخيرة الخاصة بهم.

يذكر أن زر البحث ليس ميزة جديدة تمامًا، فقد ظهر للمرة الأولى في مارس 2024 على أجهزة Pixel في اليابان. والإصدار الحالي من الميزة مصمم لتحديد المكالمات الواردة من الشركات التي لديها معلومات الاتصال الخاصة بها على غوغل.

وبالتالي، لم يتم إعدادها لتقديم تفاصيل عن الأفراد، ولن تكون قادرة على استبدال أدوات كشف هوية المتصلين مثل Truecaller.

كيف تعمل؟

هي طريقة للبحث عن رقم هاتف اتصل بك للتو مباشرة من شاشة المكالمات الأخيرة، وظهرت على شكل زر "بحث" جديد في الإصدار التجريبي من تطبيقGoogle Phone، والذي عند النقر عليه، يعرض نتائج بحث غوغل عن رقم الهاتف الغريب الذي اتصل بك.

ورغم أن تطبيق Google Phone هو التطبيق الافتراضي لهواتف Pixel، فإنه يمكن لمالكي أندرويد الآخرين تنزيله.



كما يوجد زر البحث الجديد مع خيارات أخرى، مثل "الحظر" و"السجل"، التي تراها عند النقر على مكالمة حديثة في تطبيق الهاتف. بذلك، ستتمكن من اجتياز العملية التي تتمثل في نسخ الأرقام غير المعروفة التي تصلك ولصقها في بحث غوغل لمعرفة تفاصيل عنها.

ملخصات البريد الإلكتروني



كما أضافت غوغل أيضًا ميزة ملخصات البريد الإلكتروني إلى إصدارGemini الخاص بهواتف أندرويد.

وهذه الميزة موجودة كزر أسفل سطر الموضوع في رسالة البريد الإلكتروني مباشرةً.

وإذا ضغطت عليه، سوف يعطيك ملخصًا عن الرسالة. على الأقل، هذه هي الفكرة المفترضة لأن الزر لا يفعل أي شيء حتى الآن، إضافة إلى وجود خيار قائمة Gemini جديد في قائمة النقاط الثلاث في جيميل.