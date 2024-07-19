خلل تقني يُعطل العالم

تسبب خلل تقني في تعطل أنظمة الحوسبة ومرافق حيوية حول العالم، حيث شهدت كبرى شركات الطيران والمطارات والبنوك وشركات الإعلام فجأة اضطرابات أدت إلى قلب الحياة اليومية لملايين الأشخاص.

وقالت “مايكروسوفت” إن المشكلة بدأت في الساعة 5:56 مساء بالتوقيت المحلي، وأثرت على أنظمة متعددة للعملاء في وسط الولايات المتحدة، من بينها خدمات Azure ومجموعة تطبيقات Microsoft 365.

وفي وقت لاحق أعلنت الشركة أنها حددت السبب الأساسي للعطل وتمت عودة عمل غالبية الخدمات، ومع ذلك، قالت الشركة إن بعض العملاء قد لا يزالون يواجهون مشكلات.

وأعلنت إسبانيا عن تعرض كل مطاراتها لمشاكل تقنية، كما أعلنت سلطات مطار برلين عن وقف حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل مؤقت بسبب خلل في أنظمة الكمبيوتر.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن الركاب في مطار إدنبره في اسكتلندا لم يتمكنوا من استخدام الماسحات الضوئية الآلية لبطاقات الصعود إلى الطائرة، حيث عرضت شاشات المراقبة الأمنية رسالة تقول “الخادم غير متصل بالإنترنت”.

وقال متحدث باسم مطار شيبول في أمستردام بهولندا إن المطار تأثر بالعطل أيضا.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية “أننا نواجه تأثيراً على عملياتنا بسبب عطل فني عالمي ونقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحله”.

وقالت وكالة الطيران الأمريكية إن الخطوط الجوية الأمريكية أوقفت حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات.

وذكرت شركة Frontier Airlines الأمريكية أنها أوقفت جميع الرحلات الجوية لفترة وجيزة وسط انقطاع كبير في شبكات شركة “مايكروسوفت”، مما أدى أيضاً إلى تعطل بعض أنظمة الكمبيوتر في شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل Allegiant Air وSun Country Airlines.

وأفادت شبكة ABC الأسترالية بأن العطل أثر على المصارف والمطارات ومحلات السوبر ماركت والشركات في جميع أنحاء أستراليا والعالم.

وذكرت هيئة البث “الإسرائيلية” أن أجهزة الكمبيوتر والخوادم تعطلت في وزارة الصحة ومستشفى شيبا وصندوق المرضى “كلاليت”.

كما توقف العمل في النظام الطبي في بريطانيا بسبب مشاكل في أنظمة العمل، وانضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن الخلل التقني.

وأعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا عن وجود مشاكل فنية “واسعة”، محذرة من إلغاء رحلات.

وانقطع البث المباشر لقناة “سكاي نيوز” البريطانية بسبب العطل.

كما تعطلت الأنظمة الإلكترونية في عدد من الشركات والمستشفيات والمصارف في لبنان.

وقال رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن إن “المطار تأثر بالعطل الذي ضرب أنظمة الـcheck in والحجوزات على مستوى العالم لمدة نصف ساعة فقط، وتمت معالجة الأمر والوضع طبيعي”.



