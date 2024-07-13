تفاصيل خطة إيلون ماسك لاستعمار المريخ!

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك قد زاد من جهوده لتحقيق مشروعه الطموح لاستعمار المريخ، مع وضع خطط ثورية لإنشاء مدينة على الكوكب الأحمر وجلب البشر إليها.

وفقًا لمصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها الصحيفة، وجه ماسك موظفي “سبيس إكس” للبحث في تصميم وتفاصيل المدينة المريخية، حيث يعمل فريق على تطوير قباب سكنية صغيرة ومواد البناء اللازمة.

بينما يعمل فريق آخر على تطوير بذلات فضائية لمواجهة بيئة المريخ القاسية، ويبحث فريق طبي إمكانية تكاثر البشر خارج الأرض.

تطورات ملموسة

صرح ماسك بأنه قد يتبرع بحيواناته المنوية للمساعدة في إنشاء مستعمرة بشرية على المريخ.

ورغم أن هذه المبادرات لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها تمثل تحولًا نحو تخطيط أكثر واقعية للحياة على المريخ، مع تسريع الجدول الزمني لماسك.

في عام 2016، قال ماسك إن إنشاء حضارة مكتفية ذاتيًا على المريخ سيستغرق من 40 إلى 100 سنة، ولكنه الآن يتوقع أن يعيش مليون شخص هناك خلال 20 عامًا.

وأوضح ماسك في مقطع فيديو: “هناك حاجة ملحة لجعل الحياة متعددة الكواكب. علينا القيام بذلك بينما الحضارة لا تزال قوية”.

تصميم المستعمرة

يعمل فريق التصميم الصناعي على إنشاء وتحديث رسوم توضيحية لمدينة المريخ، حيث ستتمركز المستعمرة حول قبة كبيرة للسكن الجماعي مع قباب أصغر موزعة حولها.

وتركز النقاشات الحالية على المواد المستخدمة في بناء هذه القباب.

كائنات حية جديدة؟

لطالما قدم ماسك تلميحات حول الطريقة التي يعتقد أن الناس سيعيشون بها على المريخ، مع تساؤلات حول إمكانية إنجاب الأطفال في الفضاء.

وأشار ماسك إلى أنه لن يسمح للأطفال بالصعود في الرحلات الأولى إلى المريخ بسبب المخاطر، لكنه يتوقع أن يعيشوا هناك في نهاية المطاف.

في مقابلة عام 2013، أعرب ماسك عن أمله في إنشاء نوع خاص به على المريخ، فكرة كررها على مر السنين.

استراتيجيات للتدفئة

في مقابلة بودكاست عام 2022، قال ماسك إنه سيتعامل مع درجات الحرارة الجليدية للمريخ من خلال سلسلة من الانفجارات النووية الحرارية التي من شأنها أن تدفئ الكوكب بخلق شموس اصطناعية.

كما أن مئات الألواح الشمسية، التي من المحتمل أن تصنعها شركة تسلا، ستساعد في تدفئة المنازل وتوليد الطاقة.

تحديات كبيرة

رغم تفاؤل ماسك، يواجه المشروع تحديات كبيرة.

لم يطأ أي إنسان سطح المريخ من قبل، وتتوقع ناسا ألا تهبط بالبشر على المريخ حتى الأربعينيات من هذا القرن. وسيواجه الناس هناك تضاريس قاحلة، درجات حرارة جليدية، عواصف ترابية، وهواء غير قابل للتنفس.

خطط سرية ودعم مالي

تحافظ “سبيس إكس” على سرية هذه الخطط بشكل كبير، بسبب التزامها بعقد بقيمة 2.9 مليار دولار مع ناسا لإرسال صاروخ إلى القمر أولاً.

يهدف ماسك إلى إنشاء مدينة مستدامة على المريخ كخطة بديلة في حال حدث شيء للأرض.

أعلن ماسك أنه يجمع الأصول لتمويل خططه للمريخ، بما في ذلك حزمة تقدر بنحو 47 مليار دولار من تسلا.

ورغم التفاؤل الكبير، يبقى من غير الواضح ما إذا كان ماسك سيحقق رؤيته لبناء مستعمرة مريخية خلال حياته.

يعتقد البعض أن ماسك يسعى للتفوق على جيف بيزوس، مؤسس أمازون، الذي يتصور أن يعيش البشر في محطات فضائية عملاقة عبر النظام الشمسي.

ومع ذلك، يستمر ماسك في العمل على تحقيق هذه الطموحات بإصرار ثابت.



سكاي نيوز عربية