بروسيا دورتموند يحسم “كلاسيكر” ألمانيا ويعمق جراح بايرن ميونخ

حسم بروسيا دورتموند “كلاسيكر” ألمانيا لصالحه، وتغلب على بايرن ميونخ بثنائية نظيفة، على أرضية ملعبه “أليانز أرينا”.

وعمق “دورتموند” جراح “بايرن” ليرفع الفارق بينه وبين المتصدر بايرن ليفركوزن إلى 13 نقطة، في هزيمة هي الأولى للبافاري أمام الجراد الأصفر على ملعبه منذ عام 2014.

ورفع دورتموند بهذا الفوز رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد بايرن عند 60 نقطة في المركز الثاني .

ومنح “كريم أديمي” التقدم لدورتموند في الدقيقة العاشرة وأضاف النرويجي “يوليان رايرسون” الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ويقترب بذلك “ليفركوزن” بقيادة مدربه “تشابي ألونسو” من انتزاع لقب الدوري الألماني لكرة القدم من بايرن ميونخ الذي سيطر على هذا اللقب لأكثر من عقد، علماً أنه قلب تأخره في وقت سابق أمام “هوفنهايم” إلى فوز بنتيجة 2-1.

ويشير مصطلح “كلاسيكر” في كرة القدم الألمانية لأي مباراة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، ومنذ تأسيس “البوندسليغا” في عام 1963، يعد الفريقان من أكثر الفرق نجاحاً في كرة القدم الألمانية، وقاتل الفريقان للحصول على لقب الدوري أوائل عام 2010، والتقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 وحسمه بايرن ميونخ لصالحه آنذاك.