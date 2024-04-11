مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تتصدر مواجهة ميلان وروما مباريات الذهاب لربع نهائي الدوري الأوروبي
تدور مساء الخميس 3 مباريات ضمن ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي والتي تضع وجها لوجه فريقي ميلان وروما الإيطاليين على ملعب سان سيرو، فيما يستضيف ليفربول نادي أتلانتا لحساب الدور ذاته.
كما يشد نهائي السوبر السعودي بين الاتحاد والأهلي أنظار عشاق كرة القدم، فيما يخوض الأهلي والزمالك مواجهتين هامتين في الدوري المصري الممتاز أمام كل من زد والاتحاد السكندري على التوالي.
وتقام مباراة في الدوري الإماراتي للمحترفين بين العين والجزيرة.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
الدوري الأوروبي:
باير ليفركوزن ـ وست هام يونايتد- 10.00 مساء - beIN Sports HD2
ميلان ـ روما ـ 10.00 مساء ـ beIN Sports HD 3
ليفربول ـ أتلانتا ـ 10.00 مساء beIN Sports HD1
السوبر السعودي:
الاتحاد ـ الهلال ـ 08.30 مساء ـ SSC 1
الدوري الإماراتي للمحترفين:
العين ـ الجزيرة ـ 19.15 مساء ـ AD SPORTS Premium 1.
الدوري المصري:
زد ـ الأهلي ـ 20.00 مساء
الزمالك ـ الاتحاد السكندري ـ 20.00 مساء
إضافة تعليق جديد