بطولات الاتحاد الاسيوي الجديدة
دوري ابطال اسيا النخبة [ بطولة اسيا الاولى للاندية ]
• اليابان ، السعودية = 3 مقاعد .
• الصين ، الامارات ، قطر ، كوريا الجنوبية = مقعدين بشكل مباشر + مقعد ملحق .
• ايران ، تايلاند = مقعد مباشر + مقعد ملحق .
• العراق ، أستراليا ، اوزبكستان ، ماليزيا = مقعد واحد فقط .
دوري ابطال اسيا 2 [ بطولة اسيا الثانية للاندية ]
الأردن = 1 مقعد مباشر + 1 مقعد ملحق
فيتنام = 1 مقعد مباشر + 1 مقعد ملحق
هونغ كونغ = 1 مقعد مباشر + 1 مقعد ملحق
طاجيكستان = 1 مقعد مباشر + 1 مقعد ملحق
البحرين = 1 مقعد مباشر + 1 مقعد ملحق
الهند = 1 مقعد مباشر + 1 مقعد ملحق
سنغافورة = 1 مقعد مباشر + 1 مقعد ملحق
الفلبين = 1 مقعد مباشر + 1 مقعد ملحق
السعودية = 1 مقعد مباشر
اليابان = 1 مقعد مباشر
كوريا الجنوبية = 1 مقعد مباشر
قطر = 1 مقعد مباشر
الإمارات = 1 مقعد مباشر
إيران = 1 مقعد مباشر
الصين = 1 مقعد مباشر
تايلاند = 1 مقعد مباشر
أوزبكستان = 1 مقعد مباشر
العراق = 1 مقعد مباشر
أستراليا = 1 مقعد مباشر
ماليزيا = 1 مقعد مباشر
عُمان = 1 مقعد ملحق
تركمانستان = 1 مقعد ملحق
إندونيسيا = 1 مقعد ملحق
كوريا الشمالية = 1 مقعد ملحق
كأس التحدي الآسيوي [ بطولة اسيا الثالثة للاندية ]
عُمان = 1 مقعد مباشر
تركمانستان = 1 مقعد مباشر
لبنان = 1 مقعد مباشر
الكويت = 1 مقعد ملحق
بنغلاديش = 1 مقعد ملحق
سوريا = 1 مقعد ملحق
قيرغيزستان = 1 مقعد ملحق
إندونيسيا = 1 مقعد ملحق
كوريا الشمالية = 1 مقعد ملحق
كامبوديا = 1 مقعد ملحق
جزر المالديف = 1 مقعد ملحق
ميانمار = 1 مقعد ملحق
تايوان = 1 مقعد ملحق
فلسطين = 1 مقعد ملحق
منغوليا = 1 مقعد ملحق
ماكاو = 1 مقعد ملحق
لاوس = 1 مقعد ملحق
نيبال = 1 مقعد ملحق
سريلانكا = 1 مقعد ملحق
بوتان = 1 مقعد ملحق
نروناي دار السلام = 1 مقعد ملحق
أفغانستان = 1 مقعد ملحق
غوام = 1 مقعد ملحق
جزر ماريانا الشمالية = 1 مقعد ملحق
باكستان = 1 مقعد ملحق
تيمور الشرقية = 1 مقعد ملحق
اليمن = 1 مقعد ملحق
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