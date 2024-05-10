بطولات الاتحاد الاسيوي الجديدة

10-05-2024

بطولات الاتحاد الاسيوي الجديدة

‏دوري ابطال اسيا النخبة [ بطولة اسيا الاولى للاندية ]

• اليابان ، السعودية = 3 مقاعد .

• الصين ، الامارات ، قطر ، كوريا الجنوبية = مقعدين بشكل مباشر + مقعد ملحق .

• ايران ، تايلاند = مقعد مباشر + مقعد ملحق .

• العراق ، أستراليا ، اوزبكستان ، ماليزيا = مقعد واحد فقط .
 

‏دوري ابطال اسيا 2 [ بطولة اسيا الثانية للاندية ]

الأردن = 1 مقعد مباشر + 1 مقعد ملحق

فيتنام = 1 مقعد مباشر + 1 مقعد ملحق

هونغ كونغ = 1 مقعد مباشر + 1 مقعد ملحق

طاجيكستان = 1 مقعد مباشر + 1 مقعد ملحق

البحرين = 1 مقعد مباشر + 1 مقعد ملحق

الهند = 1 مقعد مباشر + 1 مقعد ملحق

سنغافورة = 1 مقعد مباشر + 1 مقعد ملحق

الفلبين = 1 مقعد مباشر + 1 مقعد ملحق

السعودية = 1 مقعد مباشر

اليابان = 1 مقعد مباشر

كوريا الجنوبية = 1 مقعد مباشر

قطر = 1 مقعد مباشر

الإمارات = 1 مقعد مباشر

إيران = 1 مقعد مباشر

الصين = 1 مقعد مباشر

تايلاند = 1 مقعد مباشر

أوزبكستان = 1 مقعد مباشر

العراق = 1 مقعد مباشر

أستراليا = 1 مقعد مباشر

ماليزيا = 1 مقعد مباشر

عُمان = 1 مقعد ملحق

تركمانستان = 1 مقعد ملحق

إندونيسيا = 1 مقعد ملحق

كوريا الشمالية = 1 مقعد ملحق
 

‏كأس التحدي الآسيوي [ بطولة اسيا الثالثة للاندية ]

عُمان = 1 مقعد مباشر

تركمانستان = 1 مقعد مباشر

لبنان = 1 مقعد مباشر

الكويت = 1 مقعد ملحق

بنغلاديش = 1 مقعد ملحق

سوريا = 1 مقعد ملحق

قيرغيزستان = 1 مقعد ملحق

إندونيسيا = 1 مقعد ملحق

كوريا الشمالية = 1 مقعد ملحق

كامبوديا = 1 مقعد ملحق

جزر المالديف = 1 مقعد ملحق

ميانمار = 1 مقعد ملحق

تايوان = 1 مقعد ملحق

فلسطين = 1 مقعد ملحق

منغوليا = 1 مقعد ملحق

ماكاو = 1 مقعد ملحق

لاوس = 1 مقعد ملحق

نيبال = 1 مقعد ملحق

سريلانكا = 1 مقعد ملحق

بوتان = 1 مقعد ملحق

نروناي دار السلام = 1 مقعد ملحق

أفغانستان = 1 مقعد ملحق

غوام = 1 مقعد ملحق

جزر ماريانا الشمالية = 1 مقعد ملحق

باكستان = 1 مقعد ملحق

تيمور الشرقية = 1 مقعد ملحق

اليمن = 1 مقعد ملحق

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