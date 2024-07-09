توني كروس: ألمانيا لم تعد آمنة وسأعيش في إسبانيا

النجم الألماني توني كروس أكد أنه سيعيش في إسبانيا بعد اعتزاله كرة القدم، على خلفية تقييمه لعدم الأمان في بلاده.

خلال مشاركته مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي أقيمت في ألمانيا، وودعها بعد هزيمتهم أمام إسبانيا في دور ربع النهائي بنتيجة 1-2، ظهر كروس في بودكاست “Lanz & Precht” وأدلى بتصريحاته المفاجئة.

في تصريحاته، أكد كروس قراره بالبقاء في إسبانيا بسبب تقييمه لأنها لم تعد آمنة كما كانت منذ 10 سنوات عندما غادرها، وأعرب عن قلقه بشأن السماح لابنته بالخروج ليلاً دون شعور بالارتياح.

بعد اعتزاله، يطمح كروس في قضاء المزيد من الوقت مع أطفاله، مشيراً إلى أنه تجاوز الفترة التي حرم فيها من وقت مع عائلته بسبب مسيرته الرياضية المشهورة.

كروس البالغ من العمر 34 عاماً أعلن نهاية الموسم الماضي أنه سيعتزل اللعب بعد مشاركته في يورو 2024 مع منتخب بلاده، كما أشاد باللاعب الإسباني جمال، ووصف أسلوبه في اللعب بأنه غير عادي للاعب في هذا العمر.



الجزيرة