14-10-2024
تأجيل انطلاقة الدوري السوري رسمياً
Image
أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم اليوم الاثنين عن تأجيل انطلاق الدوري السوري الممتاز بنسخته الرابعة والخمسين التي كانت مقررة يوم الجمعة القادم 18 الجاري إلى يوم الجمعة بعد القادم وفق برنامج المباريات المعلن سابقاً، حيث سيلتقي الجيش مع الشرطة والوثبة مع أهلي حلب والوحدة مع تشرين وجبلة مع الشعلة والطليعة مع حطين، وستبقى البداية عرجاء نظراً لتأجيل مباراة الفتوة والكرامة بسبب مشاركة بطل الدوري الفتوة في دوري التحدي الآسيوي.
والتأجيل يأتي منطقياً وفيه فرصة كافية لاستشفاء لاعبي المنتخب الذين يشاركون في دورة كأس ملك تايلند.
إضافة تعليق جديد