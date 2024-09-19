وفاة أفضل لاعب في كأس العالم 1990

توفي الأربعاء 19/9/2024 نجم كرة القدم الإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي عن عمر 59 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان سكيلاتشي، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في كأس العالم 1990، قد خضع لجراحتين لعلاج سرطان القولون، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت”.

خلال مسيرته الكروية، ارتدى سكيلاتشي قميصي إنتر ميلان ويوفنتوس، إلى جانب تمثيله للمنتخب الإيطالي. في بطولة كأس العالم 1990، قاد منتخب إيطاليا إلى تحقيق المركز الثالث، وحصل على الحذاء الذهبي بعد تسجيله ستة أهداف، بما في ذلك هدفه في نصف النهائي ضد الأرجنتين وآخر في مباراة تحديد المركز الثالث ضد إنجلترا.

في مسيرته مع المنتخب الإيطالي، سجل سكيلاتشي 7 أهداف في 16 مباراة.

ونعى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اللاعب، وأصدر بيانًا أعلن فيه وفاة “توتو سكيلاتشي”، أيقونة مونديال 1990، مشيرًا إلى تخصيص دقيقة صمت قبل جميع المباريات المقررة في إيطاليا اعتبارًا من الأربعاء وحتى الأحد.



روسيا اليوم