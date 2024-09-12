12-09-2024
منتخبنا الوطني للناشئين يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
توج منتخبنا الوطني للناشئين، الأربعاء، بلقب بطولة غرب آسيا الحادية عشرة بعد تغلبه على نظيره السعودي بركلات الترجيح 9/10.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وسجل هدفي منتخبنا عبد الرحمن ديناوي.
واستمر المنتخبان بتسديد ركلات الترجيح حتى الركلة العاشرة، ونجح حارس منتخبنا هادي إسماعيل في التصدي لها قبل أن ينفذ ركلة الترجيح الحاسمة ويهدي سوريا لقبها الثاني في البطولة.
يذكر أن منتخبنا تأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين بتجاوزه المنتخب الأردني بركلات الترجيح 4/5.
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