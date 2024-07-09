السعودية تمنح الجنسية للاعبة سورية.. فمن هي؟

قررت السعودية منح الجنسية للسورية تسنيم القصاب، لاعبة مواي تاي المشهورة بلقب “الملاكمة التايلندية”.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المملكة لاستقطاب الرياضيين المتميزين الذين يساهمون في تعزيز جهود التنمية بمختلف المجالات.

تسنيم القصاب تبرز كلاعبة بارزة في فئة الـ12-13 عامًا، حيث حققت المركز الأول في بطولة السعودية للسيدات عام 2021 في الرياض.

كما احتلت المركز الثالث في بطولة العالم الافتراضية التي شاركت فيها تمثيلاً للسعودية.

هذه الخطوة تمثل استثمارًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز المنافسة في البطولات الدولية والقارية في هذه الرياضة المميزة.

القرار يأتي في إطار الأمر الملكي الذي يهدف إلى منح الجنسية السعودية للكفاءات البارزة، والذي يعزز رؤية 2030 التي تهدف إلى إنشاء بيئة جذابة تسهم في استقطاب واستثمار الكفاءات البشرية.



RT