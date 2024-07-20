بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة… انطلاق البطولة المدرسية المركزية لكرة الطاولة 

انطلقت اليوم البطولة المدرسية المركزية بلعبة الريشة الطائرة على مستوى القطر لمرحلة التعليم الأساسي حلقة ثانية “بنين وبنات” وذلك في مدينة تشرين الرياضية بدمشق.

ويتنافس في البطولة، التي تأتي ضمن خطة مديرية الأنشطة الفنية والرياضية في الوزارة، 40 لاعباً ولاعبة ضمن 10 فرق في البطولة وتستمر على مدى يومين.

يذكر أن عدد البطولات المدرسية المركزية المقامة حتى اليوم من عام 2024 بلغ 19 بطولة رياضية لمختلف المراحل العمرية ولأربع ألعاب رياضية هي الجمباز “الفني والإيقاعي” والريشة الطائرة والشطرنج وكرة الطاولة.