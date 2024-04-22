استهداف قاعدة أميركية في سوريا بالصواريخ

أُطلقت صواريخ مساء الأحد من شمال العراق نحو قاعدة خراب الجير في سوريا، حيث تتواجد قوات أمريكية، حسبما أفادت قوات الأمن العراقية. وتم العثور على الشاحنة التي استخدمت في الهجوم.

وأعلنت قوات الأمن العراقية أنها بدأت عملية بحث واسعة في محافظة نينوى لتعقب منفذي الهجوم. ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه ضد قوات التحالف بقيادة واشنطن بعد فترة من الهدوء.

وأخبر مصدران أمنيان عراقيان وكالة رويترز أن خمسة صواريخ على الأقل أطلقت من بلدة زمار العراقية باتجاه القاعدة الأمريكية في شمال شرق سوريا.

وهذا الهجوم هو الأول من نوعه ضد القوات الأمريكية منذ أوائل فبراير، حين توقفت الجماعات المدعومة من إيران في العراق عن مهاجمة العسكريين الأمريكيين.

ويأتي الهجوم في أعقاب عودة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من زيارته للولايات المتحدة، حيث التقى بالرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

وبحسب المصادر الأمنية وضابط رفيع في الجيش العراقي، فقد وُجدت الشاحنة المستخدمة في الهجوم متوقفة في بلدة زمار، الواقعة بالقرب من الحدود مع سوريا.

وأشار مصدر أمني متمركز في زمار إلى أن قوات الأمن انتشرت في المنطقة وبدأت عملية بحث عن المشتبه بهم الذين فروا باستخدام مركبة أخرى.

وأفاد ضابط في الجيش العراقي أن الشاحنة المحتجزة تخضع لمزيد من التحقيقات، وأظهر فحص أولي أنها تعرضت للتدمير نتيجة غارة جوية.