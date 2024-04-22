هل تستطيع الخزينة العامةالاستمرار بدفع رواتب الموظفين مع انخفاض سعر الصرف؟

تساءل الخبير الاقتصادي، جورج خزام، حول قدرة الخزينة العامة في سورية على الاستمرار في دفع رواتب الموظفين إذا انخفض سعر صرف الدولار إلى 7,000 ليرة سورية.

جاء هذا التساؤل في سياق مناقشة تأثير إلغاء تجريم التعامل بالدولار أو رفع القيود عن عمليات السحب ونقل الأموال بعد تغييرات محتملة في إدارة المصرف المركزي.

وفي منشور على صفحته على فيسبوك، أوضح خزام أن انخفاض سعر صرف الدولار إلى النصف سيؤدي إلى مضاعفة القوة الشرائية للرواتب المنخفضة.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الراتب يعادل 20 دولارًا حاليًا، فإنه سيصبح بقيمة 40 دولارًا بعد هذا الانخفاض في سعر الصرف، وهو ما يتطلب من الميزانية العامة مضاعفة الاعتمادات اللازمة لدفع الرواتب.

وأضاف خزام أنه في ظل تراجع الإنتاج ونقص القوانين المحفزة للاستثمار والنمو الصناعي، ومع الضغوط التي يواجهها التجار والصناعيون في الأسواق، فإن المصدر الوحيد لزيادة الرواتب بالقوة الشرائية الجديدة سيكون عبر طباعة المزيد من الأموال دون غطاء ذهبي أو سلعي.

وهذا بدوره قد يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مرة أخرى، مما يعني أن التضخم سيعود دون تحقيق أي فائدة حقيقية للاقتصاد الوطني.



صاحبة الجلالة