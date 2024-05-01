ربع مليار ليرة سورية ثمنا لكبش في سوق الرقة

كشف مصدر في سوق المواشي عن بيع كبش بأكثر من 222 مليون ليرة، في قرية السويدية بريف الرقة، مشيراً إلى وصول كبش آخر لسعر 300 مليون ليرة، لم يوافق مربيه على البيع.

وقال أحد تجار المواشي في الرقة، إن هذه الأسعار للذكور من الخراف من سلالة “الحراكي”، التي وصلت للأراضي السورية منذ عقود، واستقرت تربيتها أول الأمر في ريف حمص، ومن ثم انتقلت إلى مناطق حوض الفرات والجزيرة السورية.

وأوضح أن الخراف أو الكباش التي تباع بأسعار عالية تكون حصراً لمواشي تنحدر من السلالة النقية لـ “الحراكي” أو “الحروك”، منذ ما لا يقل عن 40 عاماً على الأقل، وهناك علامات وخبراء بتربية المواشي يميزون السلالات النقية من غيرها بدقة، وهذه الأسعار تطرح حينما يكون التصدير لدول الخليج مفتوحاً.

وأضاف هذه الخراف تطلب من دول الخليج لتحسين السلالات هناك، وليس من أجل التسمين أو الذبح، وليس من المعقول أن يكون هناك أي حيوان معد للذبح والاستهلاك الغذائي بهذه الأسعار.