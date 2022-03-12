العاصفة تتسبب بانقطاع الاتصالات في قرى بطرطوس وحماة

تسببت الأجواء العاصفة التي تشهدها البلاد بانقطاع خدمات الاتصالات عن /1000/ مشترك في كل من قريتي بعمرة والدليبة بمحافظة حماة التابعتين لمركز اتصالات عين الحلاقيم، وذلك بسبب انهيار أسفلتي بطول 15 متر وعمق 1.5 م، أدى لانقطاع الكبل الضوئي المغذي لوحدة النفاذ الضوئية التي تخدم القريتين، وخروجها عن الخدمة، وعلى الفور توجهت الورشات الفنية التابعة لفرع اتصالات حماة للمنطقة لصيانة وتوصيل الكبل الضوئي.

كما أدى سقوط شجرة على كبل هاتفي هوائي في مركز اتصالات السعن بريف حماة بسبب العاصفة الهوائية الشديدة لانقطاع خدمات الاتصالات عن عدد من المشتركين، وتوجهت الورشات الفنية المستنفرة بالمركز للموقع، وأعادت توصيل الكبل وخدمات الاتصالات للمشتركين.

وفي محافظة طرطوس أدت صاعقة أصابت مركز اتصالات تعنيتا إلى خروج كرت تحكم في المركز عن الخدمة، وقامت الورشات الفنية باستبداله على الفور بكرت جديد، وأدت العاصفة الهوائية في أرواد إلى عطل في الوصلة الميكروية، وتعمل ورشات مركز اتصالات أرواد المستنفرة بسبب الأوضاع الجوية على معالجة العطل خلال الساعات القادمة.

السورية للاتصالات